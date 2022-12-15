مئوية ترينالي ميلانو.. فتح الارشيف للجمهور

(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - بمناسبة مئويته، يفتح ترينالي ميلانو ارشيفه للجمهور اعتباراً من ديسمبر 2023 في قصر الفنون بعد أكثر من 30 عاماً لم يكن فيها متاحاً.



يعرض الأرشيف تراثاً يضم حوالي 120.000 مطبوعة وصورة رقمية من عام 1923 إلى اليوم؛ بالاضافة إلى أرشيف وثائقي يضم 1550 ملفًا و110 دفتر ملاحظات وحوالي 2900 رسم وتصميم من عام 1933 إلى عام 2010 و1200 فيلم رقمي وأكثر من 22000 إصدار و800 عنوان للدوريات التاريخية والحالية.



ليس الهدف "الاحتفال" بالذكرى المئوية، ولكن الاستمتاع على مدارعام 2023 ببرنامج حافل من المعارض والفعاليات.



هناك أربعة أهداف رئيسية لعرض ارشيف الترينالي وهي: تعزيز التراث من منظور البحث والتجريب، وإثراء العلاقة مع الجمهور، وتعزيز سمعة العلامة التجارية، والتطور في النموذج التنظيمي.



تعود جذور ترينالي ميلانو إلى المعرض الدولي للفنون الزخرفية، الذي أقيمت أولى نسخه الأربع في القصر الملكي في مونزا في عام 1923 و1925 و1927 و1930 بهدف تعزيز العلاقة بين الفن التطبيقي والصناعة والمجتمع.



وفي عام 1933، أصبح المعرض حدثًا كل ثلاث سنوات وانتقل إلى ميلانو في مكان قصر الفن الجديد، الذي صمّمه المهندس المعماري جيوفاني موزيو.



خلال النصف الثاني من القرن العشرين، أصبح ترينالي ميلانو مركزًا ثقافيًا رائدًا متعدد التخصصات يركز على الاتجاهات الجديدة في مجالات التصميم الصناعي والهندسة المعمارية، وبالتالي أيضًا على الموضة والتصميم الجرافيكي والتواصل المرئي.



واليوم، ينظم الترينالي ويستضيف المعارض والمؤتمرات وعروض الأفلام والبرامج التعليمية والندوات وورش العمل والمناسبات الخاصة.



(أنسامد).



