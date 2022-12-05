إيطاليا : نابولي تستضيف معرضا للألعاب والدمى القديمة

(أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - تستضيف مدينة نابولي الإيطالية معرضا للألعاب والدمى القديمة تحت شعار "معرض الدمى"، والذي سيقدم أكثر من ألف دمية ولعبة قديمة من مجموعات أرشيف نابولي، ويقام تحت رعاية كانديدا كارينو.



وسيقام المعرض في موقع دير سانتي سيفيرينو إي سوسيو، بلوحاته الجدارية التي تعود للقرنين الرابع عشر والسادس عشر الميلادي وآثاره التي تعود للقرن الثامن الميلادي. ويعتمد المعرض على مجموعة فينتشنزو كابوانو، المكونة من أكثر من 8 آلاف قطعة.



تشير القطع المعروضة إلى الفترة بين عامي 1860 و1940، وهي العصر الذهبي للعب الأطفال. كما سيقدم المعرض مجموعة من الدمى والألعاب التي تعود للنصف الأول من القرن الثامن عشر.



ومن المقرر افتتاح المعرض يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر الجاري، ليكون بمثابة وجهة مثالية للتدفق السياحي المتوقع في نابولي في الفترة بين شهري ديسمبر ويناير. (أنسامد).



