الاستعداد لشتاء استثنائي في لومبارديا

(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - يوشك فصل الشتاء أن يبدأ في لومبارديا في 27 منطقة جبلية تضم 467 منحدر جليدي للتزلج، و324 كم من المسارات عبر البلاد و 14 متنزهًا ثلجيًا.



ووفقًا لمستشارة السياحة الإقليمية، لارا ماجوني، "سيكون بالتأكيد شتاءًا استثنائيًا".



ولخدمة زائري الجبال والمتزلجين، تم إنشاء متاجر مؤقتة في محطة ميلانو المركزية (حيث ستظل النقطة مفتوحة أيضًا طوال عام 2023)، في تورينو بورتا نوفا وفينيسيا سانتا لوسيا وفي نابولي المركزية.



وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر المنطقة، قالت ماجوني : لقد تم استثمار 25 مليون يورو العام الماضي، والمنطقة تنتظر استثمار 30 مليون هذا العام لتطوير أماكن الاقامة.



وتتنوع الأنشطة في لومبارديا، بدئاً من ركوب الزلاجات التي تسحبها الكلاب في فالتيلينا، ودورات التزلج المجانية للأطفال في فال بالوت، والمشي بالأحذية الثلجية، وأسواق الكريسماس، والمنتجعات الصحية وحتى باراديس ميوزيك، والتي تشمل حفلات موسيقية على ارتفاع 2600 متر في كوخ الإسكيمو العملاق الذي يتسع لـ 200 مقعد على نهر بريسينا الجليدي في الفترة من 5 يناير إلى 25 مارس، ثم قطارات ترينورد الجليدية، بأسعار تشمل تذاكر ذهابًا وإيابًا والنقل إلى المنحدرات وممر التزلج. (أنسامد).



