إيطاليا : معرض لفن الشارع في مدينة بولونيا

(أنسامد) - نوفمبر 12 - روما - تستضيف مدينة بولونيا الإيطالية معرضا لفن الشارع في الفترة من 11 نوفمبر الجاري وحتى 7 مايو القادم، والذي سيتناول أعمالا لبعض من أبرز فناني الشارع في العصر الحالي.



يقام المعرض الذي يحمل اسم "جاغو، بانكسي وتفبوي، وقصص أخرى عكس التيار"، في قصر البيرجاتي في بولونيا، حيث سيقدم 60 عملا فنيا لأبرز فناني الش في العصر الحالي.



يبدأ المعرض بتقديم أحد أعمال جاغو، وهو نحات من فروزينوني أعاد تفسير المعنى الكلاسيكي للنحت، معطياً إياه بُعدًا دقيقا، بعيدًا عن الاسلوب التقليدي الذي كان يتم استخدامه سابقا.



ثم يقدم المعرض بعد ذلك أعمالا للفنان تفبوي، مثل العشاء الأخير على الطريقة الحديثة، وماكدونالدز مروراً بالطفل المهاجر الذي يحمل في يده شهادة مدرسية. كما يقدم المعرض بعضا من روائع بانكسي.



وقال أمين المعرض، بيرنيكولا دي يوريو: يعتبر هذا المعرض واحد من أكثر المعارض تواصلًا التي يمكن أن نتخيلها، منوها أن فناني فن الشوارع يعملون مباشرة في الساحات، في الشوارع، على الجدران وتحت الجسور.



l (أنسامد).



