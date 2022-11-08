أكثر من 23 ألف زائر للكولوسيوم أول أحد للزيارات المجانية

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - تم تسجيل 23.404 الف زائر للكولوسيوم يوم الاحد الماضي وهو أول أيام الزيارات المجانية للمتنزهات الأثرية الحكومية.



جاء متنزه بومبي الاثري في المركز الثاني مسجلاً 21.817 الف زائر وتسجل البيانات إقبالاً كبيراً علي زيارات الاماكن الأثرية للعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.



وتؤكد هذه البيانات على ضرورة استمرار الزيارات المجانية أيام الأحد.



كما أشار وزير الثقافة الايطالي جينارو سانغوليانو إلى "أنه يمكننا بالفعل التفكير في تحديد أيام مجانية أخرى خاصة في الأيام الخاصة والأعياد الوطنية". (أنسامد).



