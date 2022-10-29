إيطاليا : معرض لأعمال إليو رومانو في كاتانيا

(أنسامد) - أكتوبر 29 - روما - يستضيف قصر ثقافة مدينة كاتانيا الإيطالية، معرضا عن أعمال الفنان والرسام الإيطالي إليو رومانو في الفترة بين 31 أكتوبر الجاري و20 يناير 2023 مع عرض العديد من أعماله مع تنظيم زيارات مجانية للمعرض.



يتناول المعرض العديد من جوانب حياة إليو رومانو (1909-1996)، من سنوات التدريب في كاتانيا إلى سنوات الدراسة الأكاديمية في روما وفلورنسا، ثم الحرب وفترة ما بعد الحرب حتى سنوات النضج.



تنظم المعرض أكاديمية كاتانيا للفنون الجميلة، بالتعاون مع مركز إليو رومانو للدراسات الفنية وبلدية كاتانيا، برعاية فيتوريو أوجو فيكاري، ويستكشف في أقسامه الأربعة مختلف مراحل حياة إليو رومانو، من خلال مسار يستعرض الأعمال التي لم يكتشفها الجمهور بعد.



سيقدم المعرض 57 عملاً نادرًا من أعمال إليو رومانو، قادمة من مجموعات خاصة، من مناظر طبيعية ريفية ولمحات من التصميمات الداخلية مع الحياة الساكنة ومعرض للصور العائلية.



مع طرق عرض جديدة، يقدم المعرض أيضًا للجمهور قسما متعدد الوسائط متكاملًا لتجربة زيارة أكثر جاذبية، بما في ذلك المطبوعات ثلاثية الأبعاد ومقاطع الفيديو والرسوم المتحركة الرقمية. (أنسامد).



