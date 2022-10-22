إيطاليا : تورينو تستضيف معرضا عن كوكب الأرض

(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - تنظم المتاحف الملكية في مدينة تورينو الإيطالية، معرضا يضم 200 صورة استثنائية لأربعة عشر مصورًا محترفًا في رحلة متحفية غير مسبوقة مخصصة للوضع الهش لكوكب الأرض، تحت عنوان "التركيز على المستقبل".



يتناول المعرض الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور في الفترة من 21 أكتوبر الجاري حتى 19 فبراير 2023، جدول أعمال الأمم المتحدة 2030.



وسيقام المعرض في متحف Sale Chiablese في تورينو.



وسيطرح المعرض العديد من الموضوعات، من بينها الذوبان البطيء للجليد في الدائرة القطبية الشمالية، والتزام المنظمات الإنسانية بضمان التعليم المنتظم للأطفال في مخيمات اللاجئين، والنقص الحاد في الموارد في أفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى صور لنساء ساهمن بشكل كبير في تحقيق المساواة بين الجنسين.



يأتي تنظيم هذا المعرض ضمن المشاريع التي تخصصها المتاحف الملكية في تورينو للأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة الموضحة في جدول أعمال الأمم المتحدة.



يوثق المعرض ظروف الحياة على الأرض، من المدارس إلى المستشفيات، من المدن الكبرى إلى الغابات، من الأكاديميات العسكرية إلى السجون من العراق إلى بولندا ومن سفالبارد إلى الأمازون، بالإضافة إلى المدارس واللاجئين السوريين والأوكرانيين. (أنسامد).



