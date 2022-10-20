إيطاليا:حديث الأماكن السياحية بين التكنولوجيا والكلام الشفهي

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - يقام في الفترة من 15 الي 18 نوفمبر القادم مهرجان الثقافات تحت عنوان "حديث الأماكن.. العالم في فلورنسا".



.يعرض المهرجان مفهوماً جديداً للسياحة المستدامة، بين التكنولوجيا والكلام الشفهي: هذا ما تقترحه شبكة " حديث الأماكن"، وهي شبكة من اللوحات التفاعلية لتحويل السياح إلى مقيمين مؤقتين.



المشروع - الذي تم تقديمه اليوم في ميلانو - هو مبادرة من حركة الحياة من خلال السياحة تقدم دورات تعليمية متاحة للتسجيل بالتعاون مع مدرب ودورات تعليمية متاحة للتسجيل ويتم الكشف عن كل وجهة للزوار بفضل شبكة من اللوحات التفاعلية وهاتف ذكي: من خلال وضع الهاتف بالقرب من اللوحة الخاصة.



ومن الممكن أيضًا التفاعل ومشاركة الصور والأفكار والتجارب.



تم إطلاق مبادرة "توكينج بليسيز- الاماكن تتحدث" في إيطاليا في عام 2021، وهي اليوم شبكة دولية من الوجهات الحساسة للسياحة المستدامة بين جمهورية التشيك وجورجيا وسلوفاكيا وأذربيجان وأوكرانيا وبولندا وروسيا.



من بين الوافدين الجدد، للمشروع الكاميرون والكونغو وموزمبيق وخط سير جديد في بوهيميا مخصص لوادي كريستال . (أنسامد).



