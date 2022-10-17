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إيطاليا : معرض لتكريم أنطونيو كانوفا في ميلانو
    (أنسامد) - أكتوبر 17 - روما - تستضيف مدينة ميلانو الإيطالية في الفترة من الأول من ديسمبر إلى 22 ديسمبر معرضا عن أعمال النحات والرسام الإيطالي أنطونيو كانوفا، والذي سيقدم مجموعة مختارة من الأعمال المحفوظة في ميلانو، تحت عنوان "روائع كانوفا".

    وسيقام هذا الحدث في معرض كارلو أورسي برعاية فرناندو مازوكا بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لوفاة كانوفا.

    ومن بين الأعمال التي سيتم عرضها تمثال Erma di Domenico Cimarosa، وهو نسخة من التمثال الفخري الشهير للملحن الإيطالي دومينيكو تشيماروزا.

    كما يقدم المعرض أيضا لوحة فريدة لم تعرض من قبل، مستوحاة من واحدة من أشهر منحوتات أنطونيو كانوفا، وهي لوحة المجدلية التائبة.

    (أنسامد).

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