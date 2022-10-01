واشنطن تستضيف المعرض الأول للرسام الإيطالي جوزيبي دي نيتيس

(أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن أول معرض في الولايات المتحدة لأعمال الرسام الإيطالي جوزيبي دي نيتيس، في إطار التعاون الدولي مع معرض صور جوزيبي دي نيتيس وبلدة بارليتا الإيطالية ومنطقة بوليا ومؤسسة بينو باسكالي.



من المقرر إقامة المعرض في الفترة من 12 نوفمبر وحتى 12 فبراير، وسوف يضم 73 عملاً من الأعمال المحفوظة ضمن مجموعات ومتاحف مهمة في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، 32 عملا منها من معرض دي نيتيس.



قالت دوروثي كوسينسكي، مديرة متحف Phillips Collection الذي سيسضيف المعرض، إن جوزيبي دي نيتيس كان رمزا مهما في فن الانطباعية، الا أنه لم يحظى بالتقدير الكافي في الولايات المتحدة، منوهة أن المعرض سيركز على دور دي نيتيس المؤثر في الفن في ذلك الوقت، خاصة في باريس حيث وصل دي نيتيس قادما من نابولي عام 1867 في عمر 21 عامًا. (أنسامد).



