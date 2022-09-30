معرض "ميلانو بؤرة الابداع في الستينيات والسبعينات"

(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - يقام حالياً في مدينة ميلانو الإيطالية وحتي 20 نوفمبر القادم معرض بعنوان " روعة الستينيات في ميلانو".



ويعتبر هذا المعرض نقطة انطلاق لعرض اللوحات التي تعبر عن هذه المدينة في فترتي الستينيات والسبعينات من القرن الماضي، وكيف كانت هذه الحقبة مميزة بالابداع و الريادة في تلك المدينة والتي عكست الفوران الحاصل في الدول الاوروبية وبوجه خاص في بريطانيا و فرنسا و بلجيكا وتعرضها لرياح فن البوب الاتية من الولايات المتحدة الامريكية.



ويقام المعرض في اوديتوريوم ديلا كونسيليازيوني، تحت رعاية مؤسسة تيرزو بيلاستروالدولية.



ويحكي المعرض حياة المدينة خلال عقدين من الزمن يمثلان تاريخاً خاصا علي مستوي الفن الإيطالي والفن العالمي، من خلال 30 لوحة ذات قيمة فنية عالية تعكس 4 أقسام مواضيعية بدئاً من السباتياليزم (هي حركة فنية أسسها الفنان الأرجنتيني الإيطالي لوسيو فونتانا في ميلانو عام 1947 حيث اقترح تجميع اللون والصوت والفضاء والحركة والوقت في نوع جديد من الفن)، ثم الواقعية الجديدة في فرنسا وإيطاليا وصولا للتجريدية النووية ثم في النهاية عالم الاتصالات الحديثة. (أنسامد).



