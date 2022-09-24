ميلانو تنظم معرضا تكريما للمصور الفوتغرافي ريتشارد افيدون

(أنسامد) - سبتمبر 24 - روما - بمناسبة أسبوع الموضة، قررت مدينة ميلانو الإيطالية تكريم المصور الفوتغرافي ريتشارد افيدون، من خلال تنظيم معرض في متحف قصر ميلانو الملكي والذي سيستمر حتى 29 يناير القادم.



سيضم المعرض 106 صورة من مجموعة مركز التصوير الإبداعي في توسون بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي ستتولى مديرته ريبيكا سينف، رعاية المعرض، ومجموعة مؤسسة افيدون التي تظهر كيف غيّر المصور الأمريكي الذي توفي في عام 2004 عن عمر 89 عامًا، لغة الموضة.



ومن المقرر أن يضم المعرض عشرة أقسام، منها قسم مخصص لعلاقة ريتشارد افيدون مع جياني فيرساتشي، من العرض الأول الذي صوره - وهو عرض مجموعة ربيع وصيف 1980 - إلى عرض دوناتيلا الأول في عام 1998.



(أنسامد).



