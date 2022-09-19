إيطاليا : معرض عن أعمال فان جوخ في روما

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - تستضيف العاصمة الإيطالية روما معرضا عن أعمال الفنان الهولندي فينسنت فان جوخ اعتبارا من 8 أكتوبر في قصر بونابرت في روما، والذي سيضم العديد من أعمال فان جوخ التي ستعرض للجمهور.



وسيقام المعرض برعاية الكاتبة الإيطالية ماريا تيريزا بينيديتي وفرانشيسكا فيلانتي. وسيستمر حتى شهر مارس 2023.



وسيقدم المعرض 50 عملا من روائع فينسنت فان جوخ قادمة من متحف كرولر مولر في اوتيرلو بهولندا.



وقالت ماريا تيريزا بينيديتي، مسؤولة المعرض : كان فان جوخ يتمتع بموهبة فريدة تمكن من التعبير عنها في 10 سنوات فقط، وكان الناس يحبون حسه المرهف، حتى عندما يكتشفون أكثر مكوناته غموضًا.



لن يقتصر المعرض الذي يقام بعنوان "مسار الروح" على المراحل الرئيسية في حياته، مثل نوبات الجنون، والعلاقة مع شقيقه ثيو في الرسائل الشهيرة، حتى انتحاره، ولكن أيضًا مراحل تطور موهبته في الرسم، من المناظر القاتمة في الشباب إلى العديد من الصور الذاتية.



(أنسامد).



