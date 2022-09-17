مؤسسة برادا تنظم معرض ومؤتمر الحفاظ على العقول

(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - تستضيف مؤسسة برادا النسخة الرابعة من مشروع "العقول البشرية"، بتنظيم منتدى دولي حول الأمراض التنكسية العصبية يتألف من معرض ومؤتمر في ميلانو وسلسلة من ورش العمل عبر الإنترنت، تحت عنوان "الحفاظ على العقول".



يقام المعرض في الفترة من 16 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر، في مكتب المؤسسة في ميلانو. وسيكون هناك أربعة عشر قسمًا يشرف عليها 13 مركزًا بحثيًا معنيًا وبيئة مركزية مشتركة تم إنشاؤها لخلق حوار وتبادل وجهات النظر من خلال مساهمات الفيديو والأدوات التكنولوجية والنصوص العلمية والمواد المرئية.



ويهدف المنتدى لالقاء الضوء على مراحل اكتشاف الأهداف العلاجية، والتحقق من فاعلية العلاجات الجديدة حتى توفر الدواء للمريض، مع الاهتمام بشكل خاص بالطب الشخصي، وهو نهج يهدف إلى علاج الشخص المصاب بالمرض من خلال الاستخدام الأمثل للأدوية ومراقبة الاستجابات العلاجية.



من ناحية أخرى، ستقام 11 ورشة عمل تنظمها المؤسسات المشاركة في الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، وستكون متاحة للجمهور في البث المباشر على المنصة الإلكترونية humanbrains.fondazioneprada.org.



(أنسامد).



