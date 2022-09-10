عرض 48 صورة ذاتية من متحف أوفيزي الإيطالي في شنغهاي

(أنسامد) - سبتمبر 10 - روما - يستضيف متحف بوند وان للفنون في شنغهاي، في الصين، معرضا للصور الذاتية لـ 48 فنانًا، من بينهم رفائيل، برنيني، بيلاثكيث، رامبرانت، روبنس ولوبرون، وهي من ضمن الأعمال التي يحتفظ بها متحف أوفيزي في مدينة فلورنسا الإيطالية، وذلك بمناسبة معرض "صور ذاتية".



يقام المعرض في الفترة من 8 سبتمبر وحتى 8 يناير القادم، برعاية أليساندرا جريفو وفانيسا جافيولي، ضمن الفاعليات المقرر عقدها في عام 2022، عام الثقافة والسياحة الإيطالية الصينية.



يعتبر المعرض بمثابة الفاعلية الأولى من التعاون مع متحف بوند وان للفنون في شنغهاي، والذي يتضمن سلسلة من 10 معارض، ستشمل قطاعات مختلفة من مجموعات المعارض المقرر عقدها على مدى السنوات الخمس المقبلة.



من جانبه، سيدعم متحف شنغهاي متحف أوفيزي بدعم مالي يزيد عن ستة ملايين يورو.



وقال إيكي شميدت، مدير معرض أوفيزي : يسعد معرض أوفيزي بشكل خاص مشاركة مثل هذه التشكيلة الهامة من مجموعتنا الرائعة من الصور الذاتية مع جمهور شنغهاي في هذا الوقت تحديدا. (أنسامد).



