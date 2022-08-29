إيطاليا : بازيليك القديس اوجسطين تفتح أبوابها بشكل استثنائي

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - تفتتح بازيليك القديس اوجسطين فى كامبو مارزيو، في روما، أبوابها بشكل استثنائي يوم الأحد 28 أغسطس، حيث تضم سلسلة ضخمة من اللوحات الجدارية التي تحتوي على قصص من حياة العذراء وقصص وشخصيات من العهد القديم، والتي تم إنجازها بين عامي 1858 و1868 من قبل بيترو جالياردي.



ويتم افتتاح الكنيسة بشكل استثنائي بمناسبة الاحتفال بيوم القديس، من الساعة 9 مساءً حتى منتصف الليل، مع سلسلة من الجولات المصحوبة بمرشدين تنظمها هيئة الرقابة الخاصة في روما.



تمثل الكنيسة، التي خضعت جدرانها وقبو الصحن المركزي فيها لأعمال ترميم تم الانتهاء منها مؤخرًا من قبل هيئة الرقابة الخاصة في روما، تراث حقيقي للفن والتاريخ سيعود تدريجياً لمجتمع المترددين عليها والزوار، مع مجموعة من الأعمال القيمة.



تقول دانييلا بورو، من هيئة الرقابة الخاصة في روما : تعتبر بازيليك القديس اوجسطين بمثابة كتابا عن تاريخ الفن، مع بعض الأعمال الرائعة لمجموعة من الرسامين، من ضمنهم رافائيل وكارافاجيو وجاكوبو وأندريا سانسوفينو و برنيني وغيرهم. (أنسامد).



