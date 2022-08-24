رحلة بالدراجات من ماركي الي كالابريا

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - تنطلق في الفترة من 26 اغسطس الي 6 سبتمبر رحلة بالدراجات بين مدينتي ماركي وكالابريا تمتزج فيها الموسيقي والمغامرة مع متعة ركوب الدراجات لقطع مسافة تزيد عن 700 كيلومتر. .



ستسافر مجموعة من الفنانين والرياضيين والعاملين في المجال الثقافي بالدراجة تحت شعار "الأكورديون" وستكون المغادرة من كاستلفيداردو (أنكونا)، الموطن الإيطالي للآلة الموسيقية .



يقوم بالترويج للمشروع بلدية كاسيل فيداردو ومنطقة ماركي وكونيرو ريفييرا، وقد نشأ عن التعاون بين الجائزة الدولية للاكورديون ومؤسسة بينتاجرام اي بيدالز..



ستسجل الرحلة أيضًا علي شريط فيديو وثائقي يحكي عن مشروع قاد نسخته السابقة المشاركين من أرض باولو سوبراني إلى ألمانيا.



يدعم الرحلة الاتحاد الإيطالي للبيئة والدراجات لزيادة الوعي بقضايا السلامة على الطرق. (أنسامد).



