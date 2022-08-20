Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
سفر و سياحة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

سفر و سياحة - ثقافة
معرض أوفيزي : إغلاق المتاحف بدون تعيين موظفين جدد
    (أنسامد) - أغسطس 20 - روما - قال مدير معرض "أوفيزي" الإيطالي، آيك شميدت، إن جميع المتاحف الإيطالية ستضطر إلى الإغلاق بدون تعيين موظفين جدد من قبل الحكومة التي تستعد للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 25 سبتمبر.

    وقال شميدت في تصريحات لوكالة "أنسا"، إن أعداد الزائرين عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، أي مستويات عام 2019، منوها أن العروض في ارتفاع، لكن أعداد الموظفين تستمر في التراجع.

    وحذر آيك شميدت قائلا: بدون حل، سنغلق جميعا، حتى في المتاحف الكبيرة، منوها أن الحكومة المقبلة، التي من المتوقع أن يقودها اليمين المتطرف، يجب أن تعالج وتحل على الفور مشاكل التوظيف في المتاحف وأماكن الثقافة الأخرى في إيطاليا. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    احتفالات عيد صعود العذراء علي الشواطئ الايطالية

    ألبوم الصور