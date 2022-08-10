عاصمة الثقافة الإيطالية 2024: جولة بين كنوز ومتاحف بيزارو

(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - أختيرت مدينة بيزارو- مسقط رأس الموسيقار روسيني - ومدينة الموسيقي لتكون عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024.



وقد أهدى عمدة المدينة ماتيو ريتشي هذا الإختيار" لمدينة خاركيف مدينة الموسيقي الأوكرانية" فهي كما قال "تتمتع برعاية اليونسكو مثل بيزارو كما أنها واقعة تحت القصف الروسي".



وأشاد العمدة بالاختيار قائلاً: أنه لطريق طويل وقد تم وضع استراتيجية جماعية تشارك فيها 50 بلدية في مقاطعة بيسارو واوربينو حيث اصبح باستطاعة الإقليم الاستثمار في الثقافة كمحرك للتنمية.



بيزارو هي مدينة البحر والموسيقى والدراجات وتطل علي البحر الأدرياتيكي وتعتبر تحفة معمارية يحتوي وسطها على إرث ضخم من تراث عصر النهضة، وتقع ضمن إقليم ماركي.



وتشترك مع بلدة أوربينو كعاصمة لمقاطعة بيزارو وأوربينو ويبلغ عدد سكانها 92,002 نسمة، كما تعد مركزا سياحيا مهما لجمال سواحلها ومعالمها السياحية، وتشتهر بصيد الأسماك، وصناعة الأثاث.



إلى جانب ذلك، تضم المتاحف والمكتبات والكنائس والمسارح والفيلات وقصورالنبلاء والاثار.



ففي ساحة الحرية لا ليبرتا يوجد عملان للنحات الشهير أرنولدو بومودورو وهما تمثال من البرونز ممدد علي الماء "سفيرا جراندي" و "فيللينو روجيري" ويعد احد اهم الرموزالمعارية التي تعود لعصر الحرية.



كما يضم باطن الأرض ثروة اثرية عظيمة في منطقة كولومباروني وسان بارتولو حيث سجلت اكتشافات عديدة.



ويوجد ايضاً الكونسرفاتوار الذي انشئ 1882 ودرس فيه العديد من التلاميذ المشهورين وتحولوا الي قادة اوركسترا العالميين مثل ريناتا تيبالدي وماريو ديل موناكو.



وهناك مسرح روسيني الذي بدأ عام 1980 في استقبال مهرجان الاوبرا الصيفي وبجواره مسرح القرن 17 والذي سماه روسيني عام 1855 بالتيمبيتو. (أنسامد).



