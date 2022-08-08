تعافي السياحة في إيطاليا مع عودة الأمريكيين

(أنسامد) - أغسطس 8 - روما - أعلنت دراسة أجرتها غرفة التجارة الإيطالية نمو السياحة الأمريكية وعودتها إلى مستويات عام 2019 بفضل قوة الدولار.



وقالت الدراسة إن عدد السياح الأمريكيين بلغ 4.4 مليون زائر في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2019 حيث تقلصت السياحة الأسيوية والروسية.



و تشير الدراسة إلى أن الدخل السياحي المتوقع في إيطاليا للفترة من يوليو إلي سبتمبر سيصل إلى 17 مليار يورو ويعود بذلك إلى مرحلة ما قبل وباء كوفيد-19 متضمنا أكثر من 2.1 مليار يورو من السياح الأمريكيين بزيادة بنسبة 20 بالمائة عن عام 2019.



وتوضح الدراسة أنه على الصعيد الأوروبي زاد أيضا الإقبال على زيارة إيطاليا بنسبة كبيرة. (أنسامد).



