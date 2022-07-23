نيويورك تعيد 142 قطعة أثرية إلى إيطاليا

(أنسامد) - يوليو 23 - روما - أعادت ولاية نيويورك الأمريكية 142 قطعة أثرية إلى السلطات الإيطالية بعد مصادرتها العام الماضي في مدينة مانهاتن، بعد نهبها من إيطاليا، لتكون في طريقها حاليا إلى متحف الفن المحفوظ في روما.



من بين هذه القطع الأثرية، جدارية إركولانو الشهيرة التي تمت مصادرتها العام الماضي من رجل الأعمال الأمريكي مايكل شتاينهارت، في نيويورك، والتي طالبت المدينة بإعادتها منذ ذلك الحين. تبلغ قيمة اللوحة الجدارية، التي تصور الطفل هرقل وهو يخنق ثعبانًا، مليون دولار.



وتعتبر الجدارية جزء من "كنز" من 180 قطعة أثرية تمت الموافقة على إعادتها، بعد أن خلص تحقيق مشترك بين إيطاليا والولايات المتحدة إلى أنه تمت سرقتها ووضعها بشكل غير قانوني في سوق القطع الفنية.



اشترى مايكل شتاينهارت، البالغ من العمر 81 عاما ، اللوحة الجدارية في عام 1995 من مالك المعرض روبرت هيشت، الذي تم اتهامه عدة مرات بالاتجار غير المشروع بالقطع الفنية.



وكان شتاينهارت أحد أكبر جامعي التحف الفنية بغض النظر عن أصلها الشرعي. تم شراء جدارية إركولانو في نفس العام الذي صادرها فيه القضاء في نيويورك. كما تضم المجموعة قطعة أخرى مشهورة تعود للقرن الخامس قبل الميلاد سرقها لصوص المقابر في صقلية.



وتعهد شتاينهارت بتسليم القطع الفنية التي بحوزته، وعدم شراء أي أعمال فنية أخرى في المستقبل مقابل الحصانة من الملاحقة القضائية.



من بين 142 قطعة أثرية متجهة حاليا إلى إيطاليا، 48 منها من مجموعته، بينما تم استرداد 60 قطعة أخرى من معرض أثينا الملكي في مانهاتن.



https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2022/07/21/ny-rest ituisce-allitalia-affresco-di-ercolano_7073c690-5b6f-49ab-8ca8-6 1e1f28ab51b.html (أنسامد).



