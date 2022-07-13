عودة أنشطة العطلات الساحلية في إيطاليا إلى مستويات عام 2019

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - عادت أنشطة العطلات الساحلية في إيطاليا إلى مستويات عام 2019، حسبما أفاد مرصد السياحة الإيطالي JFC .



وأضاف أن العطلات على شاطئ البحر ستحقق 418.58 مليون سائح وتدر 31.878 مليار يورو من حجم المبيعات هذا الصيف.



ويقارن ذلك بـ 411.89 مليون سائح و دخل وصل إلي 31.857 مليار يورو في حجم الأعمال في فترة ما قبل الوباء 2019 ، حسبما ذكر المرصد.



(أنسامد).



