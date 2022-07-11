إيطاليا : ألبوم صور فريدة لإستعدادات زيارة هتلر إلى روما

(أنسامد) - يوليو 11 - روما - تم العثور على ألبوم يضم مجموعة من الصور الفريدة التي توضح الاستعدادات لزيارة الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر إلى روما في عام 1938.



ويضم الألبوم مجموعة صور تكشف عن اللافتات النازية التي كانت موضوعة أمام الكولوسيوم، ونافورة ساحة الجمهورية، والتي تم تصويرها ليلاً مع مجموعة من الأضواء، وعشرات من سيارات الأمن مع المسؤولين المنخرطين في الإستعدادات.



تم اكتشاف هذا الألبوم في منزل أحد هواة جمع التحف، ليعود لأرشيف الاتحاد السينمائي التربوي.



ويضم 38 صورة بالأبيض والأسود تم إلتقاطها وجمعها حول تفاصيل الإستعدادات من أجل الإستقبال المميز والكبير الذي كان من المفترض أن يكون مخصصًا للزعيم الألماني.



ضُبط الألبوم قبل عامين، في شهر مايو 2020 في مدينة لاكويلا، في منزل أحد هواة جمع التحف متهم بطرح سلسلة من الوثائق الأرشيفية المسروقة من مختلف المحفوظات التاريخية في وسط إيطاليا للبيع على شبكة الإنترنت. وتم تسليم الألبوم لمدير أرشيف الاتحاد السينمائي التربوي، إنريكو بوفاليني.



يقول المحققون، إن أصل الألبوم بات واضحًا على الفور، حيث أن جميع الصور الموجودة فيه تحمل ختم الأرشيف، وتم التقاطها من قبل ماسيو كاسادي وإدواردو داكورسو، وكلاهما مصوران كان يعملان لدى الاتحاد السينمائي التربوي (المعروف باسم معهد إستيتوتو لوس). (أنسامد).



