إيطاليا : معرض حول أعمال الرسام الأمريكي ريان مندوزا

(أنسامد) - يوليو 9 - روما - يستضيف القصر الملكي في مدينة باليرمو الإيطالية، معرضا حول أعمال الرسام الأمريكي ريان مندوزا، في الفترة بين 31 يوليو الجاري وحتى 26 سبتمبر القادم، والذي يتم تنظيمه بمبادرة من مؤسسة Federico II.



يؤكد المعرض، الذي تنظمه مؤسسة Federico II تحت رعاية وزارة الثقافة، التعاون الثمين والمستمر لمؤسسة Brodbeck، بينما عرضت مؤسسة Morra Greco تقديم بعض الأعمال.



من المقرر أن يضم المعرض 42 عملاً من أعمال ريان مندوزا، من بينها لوحات ومنحوتات وأعمال فنية، والتي ستعرض في القصر الملكي في باليرمو، بدءا من الواجهة الخارجية إلى الفناء، ومن الطابق الأرضى إلى حدائق القصر.



تم تنفيذ جميع الأعمال تقريبًا بواسطة ريان مندوزا من أجل هذه المناسبة، حيث عمل لمدة ثلاث سنوات على اللوحات والمنحوتات الخزفية وغيرها من الأعمال، والتي كانت بمثابة كلمات تعبر عن لغة واحدة.



وتم تنظيم معارض من قبل لمندوزا في نيويورك وبرلين ونابولي. وعمل لمدة ثلاث سنوات من عند سفح جبل إتنا، وكان دائمًا على تواصل مع مؤسسة Federico II في باليرمو. (أنسامد).



