إيطاليا تحتفل بمرور 900 عام على انشاء كاتدرائية بياتشينزا

(أنسامد) - يوليو 3 - روما - تحتفل كاتدرائية بياتشينزا بإقليم إميليا رومانيا الإيطالي بمرور 900 عام على إنشائها بإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع بدعم من إقليم إميليا رومانيا الذي خصص مساهمة غير عادية لأبرشية بياتشينزا بوبيو بقيمة 150 ألف يورو.



واحتفالا بهذه المناسبة، سيتم إطلاق سلسلة من المبادرات والمشاريع، تشمل أعمال الترميم والمعارض وجولات مصحوبة بمرشدين ومشاريع الإدماج الاجتماعي، إلى جانب الموسيقى والعروض والمؤتمرات والأنشطة التعليمية للطلاب.



يقول المستشار الإقليمي للثقافة والمناظر الطبيعية، ماورو فيليكوري : تؤكد كاتدرائية بياتشينزا على دورها كمركز ثقافي وروحي لمجتمع المدينة بأكمله، مضيفا : إذا كانت الكنائس في الماضي مصدر فخر لمدن العصور الوسطى، بما فيها بياتشينزا، فإن هذه الذكرى اليوم تجدد هذا الفخر.



تمثل الاحتفالات فرصة للتعريف بالكنيسة وللإقليم بأهميته التاريخية والثقافية والفنية، وأيضًا من حيث الأهمية البيئية.



تضم الكنيسة، التي تم بناءها ابتداء من عام 1122، وهو التاريخ المنقوش فوق البوابة اليمنى للمبنى، أعمالًا ذات قيمة كبيرة، وأهمها القبة مع اللوحات الجدارية للرسام جويرسينو. برنامج الفاعليات متاح عبر الرابط التالي https://cattedralepiacenza.it.



(أنسامد).



