تونس: عودة مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية

(أنسامد) - يونيو 24 - روما - يعود مجددا مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية في تونس، بعد عامين من التوقف جراء وباء كورونا والمستجدات والإجراءات التي أخذت لكبح جماحه.



وأعلن المدرج الروماني في الجم (المعروف باسم الكولوسيوم الصغير)، الذي تم إعلانه كموقع للتراث العالمي منذ عام 1979، أن مهرجان الجم سينطلق في 12 يوليو القادم، وحتى 13 أغسطس.



وستستضيف نسخة هذا العام 9 حفلات موسيقية متنوعة.



وبالنسبة لإيطاليا التي دائما ما تشارك في هذا المهرجان، فإن عازف الفلوت الشهير، أندريا جريمينلي، ورباعي أوكتا جاز، سيكرمون مؤلف الموسيقى وقائد الأوركسترا الإيطالي، أنيو موريكوني، الذي توفي في 6 يوليو 2020. (أنسامد).



