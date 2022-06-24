روما: السفر عبر التاريخ علي متن حافلة كهربائية

(أنسامد) - يونيو 24 - روما - يبدأ اعتباراً من الغد برنامج " السفر عبر التاريخ علي متن حافلة"، وهي رحلة بين المعالم الأثرية للعاصمة الإيطالية روما "امبريال روما" والتي أعيد بناؤها بشكل ثلاثي الأبعاد .



وتبلغ مدة الرحلة 30 دقيقة علي متن حافلة كهربائية بالكامل تسع 16 فردا وتسير ببطء وفي صمت تام، تحترم البيئة في تجربة فريدة من نوعها لمدة نصف ساعة .



وقد أعيد بناء المواقع التاريخية بواسطة متخصصين في المؤثرات المرئية بدعم من مجموعة من الأثريين المتميزين.



ويمكن للراكب تجربة الانغماس الثلاثي بين الأصوات والموسيقى في رحلة متكاملة لانبعاث عطور تم تطويرها خصيصاً للمشروع.



يمكن مشاهدة جميع عمليات إعادة البناء للهندسة المعمارية على شاشات OLED المثبتة على نوافذ الحافلة، ومن خلال الستائر المزودة بمحركات، يمكن الاستمتاع بجمال المعروضات من خلال مقارنتها مع تلك التي كانت موجودة في الماضي. (أنسامد).



