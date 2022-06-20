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إيطاليا : معرض لأعمال الرسام كورادو كاجلي في فلورنسا
    (أنسامد) - يونيو 20 - روما - يستضيف متحف نوفيتشينتو Novecento في مدينة فلورنسا الإيطالية معرضا لأعمال الفنان والرسام والنحات الإيطالي كورادو كاجلي (1910 - 1976) في الفترة من 17 يونيو وحتى 20 أكتوبر القادم.

    وسوف يضم المعرض مجموعة مختارة من أعمال كورادو كاجلي تضم أكثر من 30 عملاً، بما في ذلك لوحات ورسومات ومنحوتات، لسرد المسيرة الإبداعية للرسام الإيطالي.

    يبدأ المعرض من أعمال الثلاثينيات، عندما جرب كالي التقنيات التقليدية للفسيفساء وطلاء الشمع الساخن، ثم أعمال ناضجة تم إنجازها بعد نفيه في فرنسا والولايات المتحدة بسبب أصوله اليهودية.

    (أنسامد).

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