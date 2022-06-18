عرض بورتريه ماريانا النمساوية في إيطاليا

(أنسامد) - يونيو 18 - روما - وصلت لوحة بورتريه ماريانا النمساوية للرسام الإسباني دييغو فيلاسكيز، إلى أكاديمية كرارا، في مدينة برجامو الإيطالية، حيث سيتم عرضها في معرض في الأكاديمية حتى 28 أغسطس القادم.



وجاءت اللوحة التي يبلغ ارتفاعها مترين و34 سم، وعرضها 1.32 متر، من متحف برادو في مدريد، ومن المقرر عرضها حتى 28 أغسطس في معرض برعاية كريستينا روديسكيني، مديرة أكاديمية كرارا للفنون الجميلة، الذي يقدمها مع بورتريه لطفل منسوب إلى فيلاسكيز أو ربما إلى ألونسو كانو وظل محفوظا في الأكاديمية.



وإذا كانت صورة الطفل عملاً صغيراً أو ربما رسم تخطيطي، فإن بورتريه ماريانا النمساوية في تفاصيل الفستان وتصفيفة الشعر تُظهر فخامة البلاط الإسباني.



وصرح مدير متحف برادو ميغيل فالومير : إنها لوحة تعبر عن نضج الفنان وأنا مقتنع أن جمهور كارارا سيكون سعيدا بتمكنه من رؤيتها في برجامو. (أنسامد).



