السياحة الثقافية الرقمية:إيطاليا من العشرة الأوائل في أوروبا

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - في المتاحف الإيطالية تزايدت الخدمات التكنولوجية والواقع الافتراضي، كما لعبت التكنولوجيا والرقمنة دورًا متزايد الأهمية في الانتعاش الاقتصادي للسياحة، لدرجة جعلت إيطاليا من بين الدول الأوروبية العشر التي تقدم أفضل تجربة سياحية رقمية.



وقد بين البحث الذي أجرته كلية روما للأعمال تحت عنوان "تأثير الوباء ونقطة التحول الرقمية" من خلال الاستبيان الذي أجراه جيوسوي بريزيوسو، أستاذ ماجستير إدارة الفنون والثقافة، وألكسندرا سوليا، مدير برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الفنون، أن 73٪ من المتاحف في إيطاليا تسمح بالزيارات عبر الإنترنت.



في عام 2021، انتقلت إيطاليا من المركز الحادي والعشرين إلى المركز التاسع في ترتيب التكامل بين التكنولوجيا والرقمنة، متجاوزة دولًا مثل ألمانيا وفرنسا.



وتظهر الدراسة أيضًا أن المزادات هي القطاع الثقافي الذي تعافى بشكل أسرع بعد الوباء (+ 47٪) بينما الأكثر تضررًا هو الفنون المسرحية والموسيقى (-90٪ و-76٪). (أنسامد).



