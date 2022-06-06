إيطاليا : إعادة فتح حصن بلفيديري في فلورنسا

(أنسامد) - يونيو 6 - روما - قررت مدينة فلورنسا الإيطالية إعادة فتح حصن بلفيديري أمام الزائرين اعتياراً من 18 يونيو الجاري، حيث يعتبر هذا الموقع أحد أكثر الأماكن المفضلة في فلورنسا، ويطل على المدينة من الأعلى.



وسيظل الموقع مفتوحًا مجانًا أمام الزائرين حتى 2 أكتوبر القادم من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا كل يوم، ما عدا يوم الاثنين.



وسيكون الدخول مجانا لجميع الزوار، سواء من فلورنسا أو من خارجها إلى الساحات المفتوحة بينما ستكون الزيارة مدفوعة بالنسبة لساحات العرض التي تستضيف هذا العام معرضين.



وصرح عمدة مدينة فلورنسا داريو نارديلا، قائلا : "إن إعادة فتح الحصن سيكون بمثابة إعادة فتح واحدة من أجمل الحدائق في فلورنسا".



حدائق الحصن تعتبر حدائق تاريخة في مدينة فلورنسا حيث يقوم بزيارتها حوالي ثمانمائة ألف زائر سنويا، كما تعد أحد أهم نماذج الحدائق الإيطالية في العالم وتعتبر أيضا متحفا مفتوحا بما تحويه من أعمال فنية. (أنسامد).



