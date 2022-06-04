إيطاليا : فيرارا تستضيف المعرض الدولي للترميم في يونيو

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - تستضيف مدينة فيرارا الإيطالية النسخة السابعة والعشرين من المعرض الدولي للترميم 2022 الذي سيقام في الفترة من 8 إلى 10 يونيو بمشاركة أكثر من مائة عارض، بما في ذلك مؤسسات وشركات رائدة في مختلف القطاعات، مع تنظيم 140 فاعلية خلال المعرض.



وسوف تتناول الدورة القادمة من المعرض قضايا الاقتصاد وحفظ التراث والتكنولوجيا وتعزيز التراث الثقافي والبيئي، مع برنامج للفاعليات والمعارض واجتماعات ثنائية مع مشغلين أجانب.



وستكون وزارة الثقافة حاضرة بأكثر من 50 فاعلية، من المتاحف المستقلة إلى الأمانات الإقليمية، وأرشيف الدولة، والمكتبات والمديريات العامة والمعاهد الوطنية.



وسيركز المعرض على موضوع إعادة الإعمار بعد الزلزال، وهو المحور الرئيسي للمؤتمر، يوم 9 يونيو، بعد مرور عشر سنوات على الزلزال الذي ضرب منطقة إميليا. (أنسامد).



