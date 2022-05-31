ترينالي ميلانو الثالث والعشرون من 15 يوليو إلى 11 سبتمبر

(أنسامد) - مايو 31 - روما - يبدأ ترينالي ميلانو الثالث والعشرون يوم 15 يوليو القادم ويشارك فيه 400 فنان ومصمم ومهندس معماري من أكثر من 40 دولة.



ويضم الترينالي أكثر من 600 عمل فني بالإضافة إلي 6 أجنحة وطنية لكل من بوركينا فاسو وغانا و كينيا وليسوتو والكونغو الديمقراطية ورواندا.



ويقام الترينالي الذي يستمر حتي 11 ديسمبر تحت شعار "المجهول" وهو أحد أهم الأحداث الدولية المكرسة للتصميم و الهندسة المعمارية.



وقد قدم الترينالي وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قائلاً:" بعد حالة الطوارئ الوبائية، نحن الآن نمر بأزمة سياسية خطيرة للغاية ، ناجمة عن حالة غير مبررة من العدوان على أوكرانيا لأننا في سياق يدعو إلى الشك في يقيننا، ويجبرنا على البحث عن توازنات جديدة وتقييم وجهات نظر مختلفة ".



و أضاف "التصميم هو أحد أكثر القطاعات ديناميكية وتقديرًا في صناعة إيطاليا يؤكدها وجود 34 ألف شركة، وأكثر من 64 ألف عامل وقيمة مضافة تزيد عن 3 مليارات يورو".



واختتم بقوله" إيطاليا هي الدولة الأوروبية ذات العدد الأكبر من المصممين الذين يمثلون أكثر من 15٪ من إجمالي الاتحاد الأوروبي وميلانو هي عاصمتها " . (أنسامد).



