Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
سفر و سياحة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

سفر و سياحة - ثقافة
ترينالي ميلانو الثالث والعشرون من 15 يوليو إلى 11 سبتمبر
    (أنسامد) - مايو 31 - روما - يبدأ ترينالي ميلانو الثالث والعشرون يوم 15 يوليو القادم ويشارك فيه 400 فنان ومصمم ومهندس معماري من أكثر من 40 دولة.

    ويضم الترينالي أكثر من 600 عمل فني بالإضافة إلي 6 أجنحة وطنية لكل من بوركينا فاسو وغانا و كينيا وليسوتو والكونغو الديمقراطية ورواندا.

    ويقام الترينالي الذي يستمر حتي 11 ديسمبر تحت شعار "المجهول" وهو أحد أهم الأحداث الدولية المكرسة للتصميم و الهندسة المعمارية.

    وقد قدم الترينالي وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قائلاً:" بعد حالة الطوارئ الوبائية، نحن الآن نمر بأزمة سياسية خطيرة للغاية ، ناجمة عن حالة غير مبررة من العدوان على أوكرانيا لأننا في سياق يدعو إلى الشك في يقيننا، ويجبرنا على البحث عن توازنات جديدة وتقييم وجهات نظر مختلفة ".

    و أضاف "التصميم هو أحد أكثر القطاعات ديناميكية وتقديرًا في صناعة إيطاليا يؤكدها وجود 34 ألف شركة، وأكثر من 64 ألف عامل وقيمة مضافة تزيد عن 3 مليارات يورو".

    واختتم بقوله" إيطاليا هي الدولة الأوروبية ذات العدد الأكبر من المصممين الذين يمثلون أكثر من 15٪ من إجمالي الاتحاد الأوروبي وميلانو هي عاصمتها " . (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا-صيف مبكر ..هانيبال يرفع الحرارة إلى 34 درجة

    ألبوم الصور