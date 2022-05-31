ترينالي ميلانو الثالث والعشرون من 15 يوليو إلى 11 سبتمبر

(أنسامد) - مايو 31 - روما - يبدأ ترينالي ميلانو الثالث
والعشرون يوم 15 يوليو القادم ويشارك فيه 400 فنان ومصمم ومهندس
معماري من أكثر من 40 دولة.
ويضم الترينالي أكثر من 600 عمل فني بالإضافة إلي 6 أجنحة وطنية
لكل من بوركينا فاسو وغانا و كينيا وليسوتو والكونغو الديمقراطية
ورواندا.
ويقام الترينالي الذي يستمر حتي 11 ديسمبر تحت شعار "المجهول" وهو
أحد أهم الأحداث الدولية المكرسة للتصميم و الهندسة المعمارية.
وقد قدم الترينالي وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قائلاً:"
بعد حالة الطوارئ الوبائية، نحن الآن نمر بأزمة سياسية خطيرة
للغاية ، ناجمة عن حالة غير مبررة من العدوان على أوكرانيا لأننا
في سياق يدعو إلى الشك في يقيننا، ويجبرنا على البحث عن توازنات
جديدة وتقييم وجهات نظر مختلفة ".
و أضاف "التصميم هو أحد أكثر القطاعات ديناميكية وتقديرًا في صناعة
إيطاليا يؤكدها وجود 34 ألف شركة، وأكثر من 64 ألف عامل وقيمة
مضافة تزيد عن 3 مليارات يورو".
واختتم بقوله" إيطاليا هي الدولة الأوروبية ذات العدد الأكبر من
المصممين الذين يمثلون أكثر من 15٪ من إجمالي الاتحاد الأوروبي
وميلانو هي عاصمتها " . (أنسامد).