إيطاليا : 120 ألف زائر لمعرض مونيه في جنوة

(أنسامد) - مايو 28 - روما - استقبل المعرض الذي تم تنظيمه حول الرسام الفرنسي كلود مونيه في متحف قصر دوكالي بمدينة جنوة، في شمال غرب إيطاليا، 120 ألف زائر من إيطاليا والخارج مع اختتام أعمال المعرض يوم الأحد 23 مايو الجاري.



ضمت مجموعة المعرض بعضا من روائع متحف مارموتان مونيه في باريس، والتي استقبلت 120 ألف زائر، بما في ذلك جميع الذين شاركوا في الفاعليات والافتتاحات غير العادية خلال فترة المعرض.



وحقق المعرض نجاحا كبيرا بالفعل منذ الأيام الأولى لافتتاحه في 11 فبراير، وحافظ على اتجاه ثابت شهد أكثر من ألفي زائر في عطلات نهاية الأسبوع.



استقبل المعرض العديد من الزوار الإيطاليين والأجانب أيضًا، بالإضافة إلى مجموعات عديدة من الأفراد وتلاميذ المدارس الذين تمكنوا من الاستمتاع بروائع رائد المدرسة الانطباعية من متحف مارموتان مونيه في باريس. (أنسامد).



