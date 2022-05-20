افتتاح مكتبة البحر في بورتو ليفورنو : مكتبة تضم 10000 كتاب

(أنسامد) - مايو 20 - روما - أصبح لدي مدينة ليفورنو الإيطالية مكتبة مخصصة حصريًا لثقافة البحر والموانئ والخدمات اللوجستية تضم تراثاً يصل إلى 1000 مجلد، والذي يتضمن أعمالًا مهمة ودراسات، وسلاسل الكتب المخصصة للشحن، والتي تحكي عن القلاع القديمة.



وبشكل أكثر تحديدًا، تم تحويل مقر مركز الميناء في ليفورنو إلي نقطة مرجعية للطلاب والمواطنين العاديين وعشاق تاريخ وثقافة الموانئ البحرية.



وأكدت كريستينا لوشي، رئيسة شبكة نظام الوثائق الإقليمية، أن هذه المكتبة غير تقليدية فهي شيء غير عادي وستصبح جزءًا من شبكة مكونة من 60 مكتبة تقع جميعها في مقاطعة ليفورنو.



سيكون تراث المكتبة المكون من المجلدات المتاحة بالفعل لهيئة نظام الموانئ، بالإضافة إلى كتب التبرعات الخاصة، متاحًا لعشاق القرأة كل ثلاثاء وأربعاء وخميس، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السابعة مساءاً. (أنسامد).



