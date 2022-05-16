إيطاليا : إعادة فتح متحف أومبريا الوطني يوليو القادم

(أنسامد) - مايو 16 - روما - يفتح معرض ومتحف أومبريا الوطني، في بيروجيا، أبوابه مجددا أمام الزائرين اعتبارا من يوم الجمعة الأول من يوليو القادم بعد عام من الإغلاق بسبب أعمال التطوير، حيث سيظهر بشكل جديد ومساحات ومسارات جديدة.



من بين أعمال التطوير التي شهدها المتحف، تم تخصيص حجرتين بالكامل لأعمال الرسام الإيطالي بيترو بيروجينو، حيث يحتفظ المتحف بأكبر عدد من أعماله في العالم، وافتتاح قسم مخصص للفن المعاصر يضم أعمالا لفنانين مثل جيراردو دوتوري وألبرتو بوري.



وتمت أعمال تطوير المتحف بتمويل من صندوق التنمية بقيمة 5 ملايين يورو، ليقدم المتحف للزائرفي شكله الجديد استخدامًا أبسط وأكثر سهولة، مع بعض الإضافات الحديثة.



ولأول مرة، يضم متحف أومبريا الوطني قسما مخصصا للفن المعاصر، حيث يخصص المتحف، الذي يعرض بشكل أساسي لوحات من القرن الثالث عشر إلى القرن الثامن عشر، في الواقع القاعة 42 لجيل من الفنانين في أومبريا الذين شاركوا في الحوار حول الفن المعاصر في إيطاليا.



بالإضافة إلى الزيارة، يقدم المتحف مشروع الوسائط المتعددة، والذي سيتيح للزائرين مشاهدة مجموعة مختارة من التراث المعروض. . . كما تم إنشاء مختبر ترميم وفصل دراسي تعليمي. (أنسامد).



