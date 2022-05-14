إيطاليا : معرض"آرتي فييرا" للفن الحديث يستأنف نشاطه

(أنسامد) - مايو 14 - روما - يستأنف معرض آرتي فييرا Arte Fiera الدولي للفن الحديث والمعاصر نشاطه مجددا في مدينة بولونيا الإيطالية في الفترة من 13 إلى 15 مايو، حيث يتسم بروح التعافي والرغبة في الالتقاء مرة أخرى شخصيًا بالزوار وجميع محبي الفن.



وبعد عام من الإغلاق والتأجيل مرة أخرى في يناير الماضي بسبب تفشي وباء كورونا، أصبح كل شيء الآن جاهزًا في أجنحة معرض بولونيا، الذي سيستضيف 142 معرضًا مختارًا، إيطاليًا وأجنبيًا، في دورته ال 45 التي تقام الشهر الجاري.



وسيقام المعرض في القاعتين 15 و18 في مركز معارض بولونيا، كما كان في عام 2020، والمخصصتين على التوالي للفن المعاصر وفن القرن العشرين، ولكن مع مسار وصول جديد يسمح للزائرين بحرية اختيار الجناح الذي يريدون زيارته أولاً.



وقد صرح سيموني مينيجوا، المدير الفني للمعرض : نلتقي مرة أخرى بعد ما يقرب من عامين ونصف، حيث تغيرت أشياء كثيرة، وأخيراً نستطيع مشاهدة الأعمال على أرض الواقع وليس من خلال شاشة الكمبيوتر.



(أنسامد).



