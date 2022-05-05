إيطاليا - سياحة الزواج : 2022 ... عام النهضة

(أنسامد) - مايو 5 - روما - يتوقع المرصد الإيطالي لسياحة الزواج أن عام 2022 سيكون عام نهضة سياحة الزواج في إيطاليا اعتباراً من شهر أبريل وحتي شهر سبتمبر، بعد التراجع الذي حدث في شهر مارس الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وأزمة السوق الروسي وصعوبة حركة الطيران النادرة مع بعض الدول مثل الصين والهند والبرازيل .



ومن ناحية أخرى، سيعود الأمريكيون و الكنديون الذين أجلوا موعد زفافهم لإتمامه في إيطاليا.



وينتظر مدير المرصد ماسيمو فيروزي مؤشرات إيجابية في الفترة من أبريل الي سبتمبر 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، حيث من المتوقع أن يصل حجم الإيرادات إلي 273 مليون يورو. (أنسامد).



