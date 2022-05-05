Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
سفر و سياحة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

سفر و سياحة - ثقافة
إيطاليا - سياحة الزواج : 2022 ... عام النهضة
توقع مليون زائر ومبيعات تصل الي 273 مليون يورو
    (أنسامد) - مايو 5 - روما - يتوقع المرصد الإيطالي لسياحة الزواج أن عام 2022 سيكون عام نهضة سياحة الزواج في إيطاليا اعتباراً من شهر أبريل وحتي شهر سبتمبر، بعد التراجع الذي حدث في شهر مارس الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وأزمة السوق الروسي وصعوبة حركة الطيران النادرة مع بعض الدول مثل الصين والهند والبرازيل .

    ومن ناحية أخرى، سيعود الأمريكيون و الكنديون الذين أجلوا موعد زفافهم لإتمامه في إيطاليا.

    وينتظر مدير المرصد ماسيمو فيروزي مؤشرات إيجابية في الفترة من أبريل الي سبتمبر 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، حيث من المتوقع أن يصل حجم الإيرادات إلي 273 مليون يورو. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إيطاليا..الاندماج بالموسيقى ليس مهمة مستحيلة

    ألبوم الصور