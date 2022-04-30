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سفر و سياحة - ثقافة
إيطاليا:فتح المتاحف والأماكن الثقافية مجانا في الأول من مايو
    (أنسامد) - أبريل 30 - روما - قررت إيطاليا فتح جميع المتاحف والمتنزهات الأثرية والأماكن الثقافية مجانا أمام الجمهور مرة أخرى يوم الأحد الأول من مايو، بعد إنتهاء حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بتفشي وباء كورونا.

    ويجب على الزائرين الامتثال الكامل للتدابير الأمنية الجديدة المنصوص عليها في اللوائح الجديدة، خلال هذه الزيارات المجانية أيام الأحد، على غرار أيام الزيارة العادية.

    ولزيارة المعالم الأثرية والمتاحف والمعارض والمتنزهات والحدائق الأثرية في الدولة، لن تكون هناك حاجة لامتلاك جواز المرور الأخضر، بينما سيبقى ارتداء الأقنعة الطبية إلزاميا. (أنسامد).

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