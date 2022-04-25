معرض عن الرسام الإيطالي أميديو موديلياني في اليابان

(أنسامد) - أبريل 25 - روما - افتتح معرض عن الرسام الإيطالي أميديو موديلياني في المقر الجديد لمتحف ناكانوشيما للفنون، بمدينة أوساكا اليابانية، والذي يُعد أحد أهم المتاحف في اليابان.



يقام المعرض برعاية المعهد الثقافي الإيطالي في أوساكا، ومن المقرر أن يستمر حتى 18 يوليو 2022.



يمكن للزائرين الاستمتاع بأعمال موديلياني الموجودة في المجموعات اليابانية والدولية، وكذلك الأعمال التي تحكي الاتجاهات الجديدة والبيئة الفنية المتنوعة التي تطورت في باريس خلال الفترة التي قضاها الفنان الإيطالي في العاصمة الفرنسية.



ولد أميديو موديلياني، عام 1884، بمدينة ليفورنو، بمقاطعة توسكاني الإيطالية، وهو رسام ونحات تميزت أعماله بموضوعات ذات طابع شخصي فريد من نوعه ومتميز. (أنسامد).



