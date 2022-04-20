بينالي البندقية: معرض "ساحة أوكرانيا".. صوت لفناني أوكرانيا

(أنسامد) - أبريل 20 - روما - يقدم بينالي البندقية معرض "ساحة أوكرانيا " الذي ينظمه الفنانون الأوكرانيون، بوريس فيلونينكو وليزافيتا جيرمن وماريا لانكو.



وانشئ المعرض في إطار الدورة 59 للمعرض الدولي للفنون بالتعاون مع صندوق الفن الطارئ الأوكراني ومؤسسة فيكتور بينشوك.



وصمم معرض "ساحة أوكرانيا " المهندسة الأوكرانية دانا كوسمينا في فضاء ايسيدرا في حدائق البينالي.



ويهدف هذا المشروع إلى السماح للفنانين من أوكرانيا ومن دول أخرى للتعبيرعن تضامنهم مع الشعب الأوكراني في أعقاب الغزو الوحشي الروسي لأوكرانيا بالإضافة لخلق مساحة يمكن أن تكون مكانًا للنقاش والحوار ودعم للثقافة الأوكرانية. (أنسامد).



