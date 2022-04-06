معرض "أوفيتزي" الموقع الثقافي الإيطالي الأكثر زيارة في 2021

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - كشفت جريدة Giornale dell'Arte الشهرية المتخصصة في عالم الفن، أن معرض أوفيتزي في فلورنسا كان الموقع الثقافي الإيطالي الأكثر زيارة لأول مرة العام الماضي.



وأضاف أن صالات العرض الفلورنسية الشهيرة إجتذبت حوالي 1721.637 زائرا في عام 2021، متقدمة على المدرج الروماني العملاق "الكولوسيوم" الذي أتي في المركز الثاني مع 1633436 زائرا، ومتاحف الفاتيكان في المركز الثالث بـ 1،612.530، ومدينة بومبي الأثرية في المركز الرابع بـ 1037766.



وقالت جريدة Giornale dell'Arte إن أوفيتزي إستضاف أيضا أكبر المعارض العام الماضي. (أنسامد).



