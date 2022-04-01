إيطاليا: 7 مليون مسافر في رحلات بحرية خلال 2022

(أنسامد) - أبريل 1 - روما - يستمر قطاع الرحلات البحرية في إيطاليا، في التعافي بعد أزمة كورونا التي تسببت في حالة ركود في القطاع خلال عام 2020.



وتوقعت مجموعة "ريبوستي توريزمو" Risposte Turismo، أن تصل حركة الركاب للرحلات السياحية خلال عام 2022، إلى 7.3 مليون مسافر، مع أكثر من 4300 سفينة، في أكثر من 50 ميناء إيطاليا.



وأوضحت المجموعة، أن هذه الأرقام تعني نمو بنسبة 180% مقارنة بعام 2021، الذي أغلق عند 2.6 مليون مسافر، وأيضا بزيادة بنسبة 304% بالمقارنة بعام 2020.



ورغم هذا النمو الضخم، إلا أن الأرقام لا تزال بعيدة عن تلك المسجلة خلال عام 2019، والتي كانت قياسية، إذ من المتوقع أن يغلق عام 2022، بنسبة 39% ركاب أقل و12% سفن أقل بالمقارنة بالعام السابق للوباء.



وأشار بيان لمجموعة ريبوستي توريزمو، إلى أن تعزيز الانتعاش للقطاع يأتي مدفوعا بشكل أساسي بالعودة التدريجية إلى تشغيل المزيد من السفن على نطاق واسع في العديد من الموانئ الإيطالية، لاسيما مع دخول سفن جديدة الخدمة.



ونوه البيان أنه في الفترة بين عامي 2022 و2027، سيتم إطلاق 78 سفينة جديدة يمكنها حمل 180 ألف مسافر. (أنسامد).



