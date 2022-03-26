إيطاليا:الاحتفال باليوم الوطني لدانتي مع العديد من المبادرات

(أنسامد) - مارس 26 - روما - قال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني، إن هناك العديد من المبادرات التي تم الترويج لها في جميع أنحاء إيطاليا هذا العام للإحتفال باليوم الوطني المخصص للشاعر الإيطالي دانتي أليغييري، الذي يتم الاحتفال به في 25 مارس.



وأوضح فرانشيسكيني، أن النسخة الثالثة من اليوم الوطني المخصص لدانتي أليغييري هذا العام تشهد العديد من المبادرات، مع ارتفاع المشاركات في الاحتفال بالذكرى المئوية السابعة لوفاة دانتي أليغييري.



وأشار إلي إفتتاح معرض في أكاديمية لينسيان يوم الجمعة تحت عنوان "إستقبال الكوميديا، من المخطوطات إلى وسائل الإعلام"، الذي يختتم الإحتفالات بالذكرى المئوية السابعة لوفاة أليغييري.



وأضاف فرانشيسكيني:إن أعمال دانتي أليغييري، بقيمه العالمية، تنجح في التحدث إلينا في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نمر بها بكلمات قادرة على التعبير بطريقة فعالة عن مواقف لم نعتقد أبدًا أننا نستطيع أن نعيشها، على الرغم من مرور سبعة قرون على رحيله.



تشهد النسخة الثالثة من اليوم الوطني لدانتي أليغييري تدشين حوالي مائة مبادرة تم تنظيمها أو دعمها في جميع أنحاء الأراضي الوطنية من قبل وزارة الثقافة أو من قبل اللجنة الوطنية المعنية بحياة الشاعر الإيطالي. (أنسامد).



