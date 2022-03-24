بيزارو عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024

(أنسامد) - مارس 24 - روما - أختيرت بيزارو - مدينة روسيني والموسيقي- عاصمةً إيطاليا الثقافية لسنة 2024.



وأهدى عمدة المدينة، ماتيو ريتشي، هذا النجاح لمدينة خاركيف الأوكرانية- مدينة موسيقي اليونسكو مثلنا- والواقعة تحت القصف.



وقال العمدة، "بيزارو لن تكون وحدها على هذا الطريق لأن هناك استراتيجية جماعية قد تم تفعيلها لإشراك جميع البلديات الخمسين في مقاطعة بيزارو وأوربينو، وهي منطقة تهدف وتستثمر في الثقافة وتتعامل معها كمحرك للتنمية، بالإضافة إلي نظام الهيئات الثقافية والجمعيات والمهنيين الذي أقامت معهم أوبرا روسيني علاقات قوية على مر السنين".



وسيتم استكشاف المدينة من خلال كافة الفعاليات والمشروعات الفنية والمساحات المفتوحة للثقافة والتحولات الحضرية فهي مدينة البحر والموسيقي و الدراجات.



تطل بيزارو على البحر الأدرياتيكي وتقع بين مونتي أرديزيو من الشرق ومونتي سان بارتولو من الغرب، وهي جوهرة معمارية تحتوي في وسطها على تراث عصر النهضة الغني حيث المتاحف والمكتبات والكنائس والمسارح والفيلات والآثار وقصور النبلاء. (أنسامد).



