إيطاليا:معرض حول مشاريع العمارة المتجددة في طوكيو

(أنسامد) - مارس 19 - روما - تنظم سفارة إيطاليا في اليابان والمعهد الثقافي الإيطالي في طوكيو، معرضا حول مشروع إعادة التطوير الحضري الكبير ضمن مبادرات النسخة السادسة من يوم التصميم الإيطالي في منطقة ريزولي السابقة في ميلانو.



ومن المقرر أن يقام المعرض الذي يحمل شعار "الترحيب والشعور في العمل'' في الفترة من 23 مارس وحتى الأول من أبريل برعاية وكالة كينجو كوما اليابانية للهندسة المعمارية.



ويتضمن المعرض أيضًا مشاريع معمارية أخرى نفذتها وكالة كينجو كوما لإيطاليا، والتي جاءت نتيجة مستوى عالٍ من التفاهم والتعاون بين إيطاليا واليابان.



سيتم تقديم أمثلة حقيقية لتطبيق مبادئ الإستدامة، فضلاً عن إمكانية التعايش مع الطبيعة من خلال إعادة التجديد الحضري.



ويهدف هذا المعرض إلى المساعدة في إبراز الاتجاهات الحالية في التصميم المعماري الإيطالي والإتجاه الذي قد تتخذه العمارة اليابانية في المستقبل. (أنسامد).



