إيطاليا : معرض ميلانو الدولي للفن الحديث والمعاصر في أبريل

(أنسامد) - مارس 5 - روما - يعود معرض ميلانو الدولي للفن الحديث والمعاصر لمدينة ميلانو الإيطالية، حيث يقام في موعده الأصلي في شهر أبريل في فييرا ميلانو، بعد سبعة أشهر فقط من الدورة الأخير للمعرض.



سيُقام المعرض، الذي تم تقديمه في مقر بلدية ميلانو، في الفترة من الأول وحتى 3 أبريل 2022.



وقال المدير التنفيذي لفييرا ميلانو، لوكا باليرمو : "عاد المعرض إلى موعده الأصلي في أبريل. لقد تجرأنا على تنظيمه بعد سبعة أشهر فقط من الدورة السابقة"، منوها أن المعرض سيضم مشاركات من أكثر من 21 دولة.



وسيقدم المعرض الذي سيضم ثلاثة أقسام، أعمالا للعديد من الفنانين، من بينهم الفنانين المشاركين في المعرض الفني الدولي التاسع والخمسين لبينالي البندقية، مثل كارلا أكاردي، وتوماسو بينغا، وميريام كان، وجوليا سينسي وغابرييل تشايل. (أنسامد).



