عودة متاحف اوبرا ديل دومو بفلورنسا لمواعيد ما قبل كورونا

(أنسامد) - مارس 1 - روما - عادت متاحف اوبرا ديل دومو بفلورنسا - او اوبرا سانتا ماريا ديل فيور - اعتبارا من اول مارس الي مواعيد العمل الكاملة التي كانت مقررة قبل انتشار وباء كورونا.



ستستقبل المتاحف وكذلك كافة الاماكن الاثرية الموجودة بها الجمهور في مواعيد عمل كاملة.



إلى جانب ذلك، استحدثت المتاحف، تذاكر مجانية تحمل اسم "ممر جيليو" لسكان فلورنسا كل اول يوم أحد في الشهر لزيارة المتحف والمعمودية وسانتا ريباراتا، والتي يمكن الحصول عليها من خلال تقديم بطاقة الهوية في مكاتب التذاكرفي دار الأوبرا.



كما سيتم فتح 3 مداخل غير التي كانت مستخدمة اثناء الجائحة وهي: مدخل برونليسكي الذي يسمح بزيارة جميع المعالم الأثرية بما في ذلك القبة، ومدخل جيوتو الذي يتيح زيارة جميع المعالم باستثناء القبة، ومدخل جيبيتي الذي يستثني برج الجرس والقبة، أي الآثار ذات التسلق، ويسمح ايضا بزيارة المتحف والمعمودية وسانتا ريباراتا فيما عدا قبة برونليسكي. (أنسامد).



