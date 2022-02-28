بولونيا الإيطالية تستضيف معرضا لأعمال مارينو ماريني

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - يستضيف قصر بونكومباني، في مدينة بولونيا الإيطالية، في الفترة من 26 فبراير وحتى 15 مايو معرضا لأعمال الفنان والرسام الإيطالي مارينو ماريني (1901-1980).



سيقدم العرض مجموعة مختارة تضم 24 عملاً من أعمال النحات والرسام الإيطالي مارينو ماريني.



ويضم المعرض، الذي تنظمه مؤسسة مارينو ماريني بمدينة بستويا، أعمالًا تم تصميمها بين عامي 1939 و1963 ومخصصة لأحد أكثر الموضوعات أهمية بالنسبة لماريني، والتي تدور حول الفرسان والخيول، والتي جعلته مشهورًا في العالم.



بالإضافة إلى 18 منحوتة سيتم عرضها، يقدم المعرض أيضا ست لوحات كبيرة للنحات الإيطالي. وتعتبر مجموعة الفروسية هي أشهر أعمال مارينو ماريني. (أنسامد).



