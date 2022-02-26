إيطاليا : الدورة الثانية من معرض تورينو للتصوير في مايو

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - تستضيف مدينة تورينو الإيطالية الدورة الثانية مع معرض تورينو للتصوير الفوتوغرافي وأشكاله المتعددة في الفترة من 24 وحتى 29 مايو القادم.



جاءت فكرة المعرض من الحاجة إلى تعزيز المبادرات الثقافية للمدينة، وإطلاق العديد من الفاعليات التي تلقي الضوء على التصوير الفوتوغرافي وبشكل أكثر عمومية حول استخدام الصور في المجتمع المعاصر.



يضم برنامج المعرض سلسلة من المؤتمرات والفعاليات والمبادرات المصممة خصيصا لهذه المناسبة، بالإضافة إلى عرض أرشيف من الصور الفوتوغرافية لم تعرض من قبل. (أنسامد).



